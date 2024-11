serie turca Uzak ?ehir

Leggi l'articolo completo su Serietvinpillole.it

in onda sul canale turco Kanal D dal 11 novembre 2024. TramaAlya Albora arriva a Mardin con il funerale del suo defunto marito e il loro figlio di cinque anni, per esaudire l’ultimo desiderio del marito. Tuttavia, questo arrivo segna un punto di non ritorno, e non c’è via d’uscita da Albora. Il capo della tribù Albora, Cihan Albora, non è indifferente alle difficoltà di Alya, ma si rifiuta di lasciarla prendere suo figlio e andarsene. Affrontando l’oscurità del passato, segreti nascosti e le dure realtà della regione, Alya Albora si ritrova coinvolta in una lotta feroce con la famiglia del suo defunto marito.Aticipazioni episodio 1Alya, che conduce una vita felice con la sua famiglia in Canada, vede il suo mondo sconvolto dalla morte improvvisa del marito, Boran.