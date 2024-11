Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 14esima giornata il Crotone batte (3-2) il Catania e allunga la serie positiva

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

2Marcatori: 9° Silva, 25° Gomez, 31° Giron, 72° – 78 Stoppa(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti,Di Pasquale (Armini), Giron, Gallo (Barberis), Schiro’, Silva (Cantisani), Tumminello (Chiarella), Oviszach (Vitale), Gomez. All. Longo(3-5-2): Adamonis, Ierardi (Carpani), Di Gennaro, Castellini, Quaini (Mozntalto), Lunetta (Stoppa), Verna, Jimenez, Anastasio, Inglese (D’Andrea), Guglielmotti (Raimo). All. ToscanoArbitro: Edoardo Gianquinto di ParmaAss. Marco Sicurello di Seregno Andrea Pasqualetto di ApriliaQuarto giudice: Fabio Rosario Luongo di NapoliAmmoniti: Quaini, Di Pasquale, Di GennaroAngoli: 2 per ilRecupero: 2 e 6 minutiSpettatori: 3.877 incasso euro 14.580,98Non ce l’ha fatta il, di mister Toscano, ad interrompere ladel(ora di sei giornate) e tornare al successo dopo quattro partite.