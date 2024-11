Ilrestodelcarlino.it - Scontri a Bologna, Clancy non risponde a Salvini: “Io in piazza? Era giusto esserci”

, 11 novembre 2024 – “Non rispondo nemmeno a chi chiede le mie dimissioni”. Emilytaglia corto sulle dichiarazioni di Matteo, che aveva chiesto le dimissioni della vicesindaca a seguito della sua presenza indurante la manifestazione dei collettivi – non autorizzata – in risposta al corteo di Casa Pound e Rete dei patrioti. “Ero inperché la presenza delle istituzioni non è una formalità, ma un dovere democratico”, ribatte, che poi cita Sandro Pertini e sferza: “Il fascismo non è un opinione, ma un crimine”. “Come amministrazione abbiamo da subito denunciato i rischi per l’incolumità diall’interno del comitato provinciale per l’ordino pubblico – proseguenel suo intervento in Consiglio comunale –. In quel contesto era stato condiviso che la manifestazione della Rete dei patrioti non si dovesse tenere inXX Settembre, a due passi dalla stazione, ma semmai lontano dal centro storico, cioè indella Pace.