Calciomercato.it - Roma, continua la ‘caccia’ al nuovo allenatore (e ai Friedkin): cosa sta succedendo a Trigoria

È rebus sule sull’effettiva presenza dei proprietari giallorossi in città: da Mancini a Terzic e Lampard, ecco la situazioneDA– Lasi è risvegliata più smarrita che mai. Senza dirigenza, senzae con un margine di 4 punti sulla salvezza. Il ko col Bologna di ieri ha prodotto l’esonero di Ivan Juric, che aveva già il destino segnato, e la pressione sulla proprietà che deve far arrivare ailtecnico il prima possibile. “Ci prenderemo qualche giorno per decidere con calma, ma nessuna transizione perchè ivogliono vincere subito”, ha detto ieri Ghisolfi.laal(e ai):sta(ANSA) – Calciomercato.itMa lamercoledì tornerà ad allenarsi e in preparazione della supersfida col Napoli – al netto della sosta per le nazionali – serve ottimizzare i tempi.