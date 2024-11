Cityrumors.it - Roma, caos per il dopo-Juric e occhio a De Rossi “Un mio ritorno? Si…”

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

I proprietari dellasi guardano attorno per il nuovo tecnico ma la bandieranista lancia segnali inequivocabiliUn segnale dietro l’altro. Bisogna solo saperli cogliere e cercare di fare il possibile per non commettere altri errori, invece di perseverare e proseguire su questa strada che può portare solo altri disastri. E’ ladei Friedkin chel’avvento e la scelta di Mourinho per poi passare a Dee una serie di scelte che non hanno un grande senso.per ila De“Un mio? Si.” (Ansa foto) Cityrumors.itE così, si continua a fare del male, senza poter organizzarsi e programmare qualcosa di sensato e che abbia soprattutto senso compiuto. I Friedkin continuano a lavorare a vista, sentendo tantissimi allenatori, come se fossero delle vere e proprie consultazioni di governo, ma il mondo del calcio non perdona.