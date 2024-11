Gaeta.it - Riparte la Coppa del Mondo di sci: a Levi si sfidano le stelle della neve

Ladeldi sci alpino torna in scena nel fine settimana nel suggestivo scenario di, in Finlandia, una località nota per le sue piste incastonate oltre il circolo polare artico. Il programma prevede lo slalom speciale femminile sabato e quello maschile domenica, offrendo un'occasione imperdibile per gli atleti più talentuosi. Questa edizione si presenta con alcune assenze significative e diverse aspettative, promettendo un alto livello di competizione.L'assenza di Federica Brignone e le sfide per le azzurreUno dei temi di maggiore rilevanza per la nazionale italiana è l'assenza di Federica Brignone, che ha trionfato nel gigante d'apertura a Soelden. La campionessa, insieme ad altre atlete polivalenti come Sofia Goggia, ha deciso di prepararsi per le imminenti gare in Nord America, iniziando a fine novembre.