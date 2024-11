Gaeta.it - Ridotta a 5 anni e 10 mesi la condanna per l’investimento mortale di Lutago

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico incidente stradale ha segnato la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020 a, in Valle Aurina, dove Stefan Lechner, un 31enne di Chienes, ha colpito un gruppo di giovani turisti tedeschi mentre attraversavano la strada. L’episodio ha portato alla morte di sette ragazzi, tra i 20 e i 23. Le recenti sviluppi legali hanno portato a una riduzione della pena, con effetti significativi nel contesto della giustizia stradale in Italia.I fatti dell’incidente stradaleL’incidente avvenne in un contesto notturno, coinvolgendo un gruppo di giovani che si apprestavano ad attraversare la carreggiata. Stefan Lechner, al volante di un’Audi Tt, era sotto l’influenza dell’alcol, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Questo dato ha avuto un ruolo centrale nel processo giudiziario.