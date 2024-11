Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino in coma dopo l’incidente, una comunità sotto choc

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 11 novembre 2024 – Restano critiche le condizioni del giovane che venerdì sera pocole 20 è rimasto coinvolto in un incidente in via del Conero a Numana, nei pressi del distributore Is e della rotatoria. Sono ore febbrili. Era in sella alla sua moto quel ragazzo, 16enne sirolese, quando è avvenuto lo schianto con una macchina guidata da un uomo del posto, 65enne residente a Marcelli,ma illeso. L’impatto tra la sua moto e quella jeep è stato molto violento. Il ragazzo è sbalzato dal sellino ed è rovinato a terra. Avrebbe battuto la testa sull’asfalto. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche ai soccorritori che l’hanno caricato nel mezzo. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e della Croce bianca numanese e le pattuglie della Polizia locale.