Parole contro Israele sul duomo di Montichiari | Qualcuno deve pagare

(Brescia) – È polemica aper alcune scritte ingiuriose comparse ieri suldi Santa Maria Assunta e su alcuni muri in giro in paese. Nel mirino dei vandali, che si ritiene abbiano agito nel corso della notte tra sabato e domenica,e gli ebrei, apostrofati in modo oltraggioso e razzista. “Fuck Israel”, e una stella di David cancellata con una X, è la scritta a caratteri cubitali in vernice rossa scoperta in mattinata sui basamenti delle colonne in marmo bianco che affiancano l’ingresso principale della chiesa. Altrove invece con la medesima vernice rossa la stessa mano ha imbrattato un muro: “Free Palestina”. Sconcertati i cittadini di, che hanno riversato la propria esasperazione sui social network. “Gesù bambino portato via ogni anno.e ora pure la chiesa imbrattata” è stato postato nel gruppo Facebook “segnala”.