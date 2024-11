Tg24.sky.it - Omicidio 19enne Arcangelo Correra, madre di Renato Caiafa: "Ho fatto arrestare mio figlio"

"Nessuno meglio di me sa cosa sta provando Antonella, ladi. Vorrei abbracciarla e piangere insieme a lei. L'incubo di sabato mattina, l'ho già provato sulla mia pelle. Ed è anche per il dolore che accomuna me e Antonella, che chiedo allo Stato di fare qualcosa per i figli di Napoli: qui girano troppe armi, sono in tanti a vivere con la pistola addosso". Sono le parole di Anna Elia, intervistata dal Messagero. Anna è ladi, ilin cella nel corso delle indagini sull'uccisione del 18enne. Quando dice di sapere che cosa ladel ragazzo ucciso da un colpo di pistola stia provando, si riferisce alla morte dell'altro suo, Luigi Carafa, ucciso a 17 anni da un poliziotto il 4 ottobre del 2020 durante una rapina nel cuore di Napoli.