NBA 2024 2025 | Jokic fa la storia vincono Lakers e Warriors

Altra partita valida per la regular season NBA, altra tripla doppia per Nikola, che contro i Dallas Mavericks ha però stabilito un nuovo primato. E’ infatti diventato il primo giocatore dellaa mettere a referto una prestazione da 37 punti, 18 rimbalzi e 15 assist. I suoi Denver Nuggets hanno così ottenuto la vittoria per 122-120, nonostante i Mavs potessero contare su uno straripante Irving da ben 43 punti.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATESconfitta nonostante i 43 punti di Antetokounmpo anche per i Milwaukee Bucks, che hanno ceduto il passo ai Boston Celtics (31 punti e 12 rimbalzi per Tatum) con il punteggio di 113-107. Soltanto 5 punti per Simone Fontecchio nella sconfitta dei Pistons contro Houston, mentre il career-high di Bennedict Mathurin (38 punti) ha permesso agli Indiana Pacers di mandare al tappeto i Knicks.