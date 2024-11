Sport.quotidiano.net - Motogp, anche Quartararo è sicuro: “Il mondiale è di Martin al 90%”

Bologna, 11 novembre 2024 – Non ci sono possibilità per Pecco Bagnaia di vincere ile fare tris. Tutto va nella direzione di Jorge, bravo a sfruttare le sprint (più 48 su Pecco) e a ergersi con un vantaggio considerevole a un solo weekend dalla fine. Per Andrea Dovizioso ‘può gestire’ eper Fabioil titolo iridato è nelle mani dello spagnolo, che può amministrare 24 punti di vantaggio con 37 a disposizione nell’ultimo appuntamento di Barcellona. L’ex iridato 2021, battuto però nel 2022 da Bagnaia che fu in grado di recuperare 90 punti, è certo della vittoria dia meno che non accadano ‘cose strane’. Di fatto, Jorge può vincere il titolo con 14 punti se Bagnaia dovesse arrivare primo sia nella sprint sia nella gara lunga. Per uno come lui che va sempre a podio difficile farne di meno senza errori o cadute.