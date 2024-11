Quifinanza.it - Meloni difende la Manovra 2025 dalle accuse dei sindacati: “Mai così tante risorse”

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

La Presidente del Consiglio Giorgiaha difeso pubblicamente la bozza dellapresentata dal suo governo dagli attacchi rivolti dai. Proprio nella giornata odierna, 11 novembre 2024, i rappresentati dei lavoratori sono stati accolti dalla Premier a Palazzo Chigi, con la Presidente che ha ritenuto inopportuno lo sciopero generale contro la Legge di Bilancio convocato daiil 29 novembre 2024. Di contro, i segretari i Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, al termine del vertice con il governo, hanno confermato la mobilitazione già annunciata.rivendica le scelte sullala Presidente del Consiglio Giorgiaa seguito dell’incontro con le rappresentanze dei lavoratori in videocollegamento con il comizio di chiusura della campagna elettorale del suo partito in Umbria: “Ho colto l’occasione per chiedere a queiche hanno convocato uno sciopero generale contro ladel governo, e in particolare a quelli che invocano la rivolta sociale contro il governo, con toni che non hanno precedenti nella storia sindacale, come mai abbiano indetto lo sciopero generale oggi, ma non lo abbiano fatto quando il tasso di disoccupazione era doppio di quello di oggi, quando il tasso di occupazione era di sei punti più basso di quello di oggi”.