Oasport.it - LIVE Alcaraz-Ruud 1-6, 5-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il norvegese recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUBLEV DALLE 20.305-5 Gioco: si ferma in rete la risposta bloccata dello spagnolo.40-0 Termina abbondantemente lunga la risposta diche ha cercato il colpo definitivo con il dritto.30-0 Servizio al centro e dritto ad aprirsi il campo.15-0 Prima al centro e dritto vincete.Palle nuove.Qualche incertezza di troppo per, che ha sentito la pressione ad inizio game. Lo spagnolo prima ha cercato una soluzione troppo affrettata con il dritto, poi ha commesso un doppio fallo.5-4: ilrisponde bene con il rovescio ed è solido sulla diagonale sinistra. Il primo a sbagliare èche spedisce il rovescio a metà rete.Seconda15-40 Serve&volley di