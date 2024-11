Quotidiano.net - La Rivoluzione della manifattura additiva: un nuovo corso di formazione per l'industria italiana

Nel cuore dell'innovazionele, un'iniziativa pionieristica sta per ridefinire il panorama. L'11 novembre 2024, Milano e Torino diventano il palcoscenico di una svolta epocale nel settoreproduzione, con il lancio del primodi certificazione e altain Italia dedicato alla stampa 3D. La sinergia tra innovazione eMadeinadd e Gility, due realtà all'avanguardia nate sotto l'egida del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital Sgr, uniscono le forze per colmare un gap cruciale nel tessutole italiano. Il loro obiettivo? Formare per innovare, digitalizzare e accompagnare l'manifatturieraverso nuovi orizzonti di eccellenza. Un performativo d'eccellenza Il: Trasformare l'con la Stampa 3D" si distingue per la sua unicità nel panorama italiano.