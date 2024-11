Panorama.it - La Cop29 parte in salita. Usa fuori dagli accordi e tanti grandi assenti

È unaparticolarmente dimessa quella che si sta aprendo oggi a Baku. Il primo aspetto che salta subito all’occhio è quello dell’assenza di numerosi leader internazionali. Non prenderannoal summit il presidente francese, Emmanuel Macron, quello brasiliano, Inacio Lula da Silva, oltre al cancelliere tedesco Olaf Scholz.Tutto questo, senza trascurare che il presidente americano in pectore, Donald Trump, è pronto a far nuovamente uscire gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi: una mossa che potrebbe arrivare il giorno stesso del suo insediamento, vale a dire il prossimo 20 gennaio. Quel giorno, secondo Politico, Washington potrebbe inoltrare formale richiesta all’Onu per il ritiro: a quel punto, l’addio entrerebbe effettivamente in vigore nell’arco di dodici mesi. E non è tutto. Secondo la stessa testata, “alcuni conservatori hanno anche gettato le basi affinché Trump possa spingersi ancora oltre, se lo desiderasse.