Lettera43.it - Israele esorta i tifosi a non andare allo stadio a Parigi per la partita contro la Francia

Dopo gli scontri ad Amsterdam, il governo israeliano ha raccomandato ai connazionali di nonper ladi Nations League train programma giovedì 14 novembre. Lo ha riferito il Consiglio per la sicurezza nazionale a seguito delle violenzedel Maccabi Tel Aviv nella capitale olandese. L’appello si estende a tutti gli eventi sportivi e culturali all’estero che coinvolgono squadre o artisti israeliani.schiererà 4 mila agenti per il matchIntanto la Polizia diha annunciato un aumento delle misure di sicurezza in occasione del match, a cui assisterà anche il presidente francese Emmanuel Macron. In dettaglio saranno dispiegati 4 mila agenti e 1.600 addetti all’interno e nei dintorni dello. «C’è un contesto e delle tensioni che rendono questaun evento ad alto rischio per noi», ha dichiarato il capo della poliziana Laurent Nuñez all’emittente televisiva francese BFM, aggiungendo che le autorità non tollereranno alcuna violenza.