Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli, Marelli: “Il contatto è stato leggero”

non è finita ieri sera dopo il triplice fischio di Mariani. La scia di polemiche seguite alle esternazioni del tecnico partenopeo Antonio Conte è andata avanti. Su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, èvenuto l’ex arbitro Luca. Di seguito quanto da lui affermato ai microfoni della radio., le parole diCosì l’ex arbitro: “L’ho detto ieri in diretta tv: il! Magari qualcuno pensa che avrei dovuto dire che il rigore è inesistente. Il rigore non andava assegnato, ma il VAR non puòvenire in quella circostanza. L’entità del fallo è stata valutata da Mariani. Per me è stata sbagliata la valutazione dell’arbitro, questi rigori li tollero poco. L’allenatore delha espresso la sua opinione legittima.