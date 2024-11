Gaeta.it - Intelligenza artificiale in medicina: nuovo sistema per diagnosticare diabete e ipertensione senza contatto

Facebook WhatsAppTwitter I progressi tecnologici stanno rivoluzionando vari ambiti, e la salute non fa eccezione. Un team di ricercatori giapponesi ha messo a punto un innovativoche utilizza l’e video ad alta velocità per effettuare diagnosi diin modo non invasivo. Questo metodo potrebbe eliminare la necessità di strumenti tradizionali come il misuratore di pressione e i test del sangue, rendendo il monitoraggio della salute più accessibile e rapido.Ildi diagnostica contactlessIlapproccio sviluppato dagli scienziati giapponesi ha come obiettivo principale la diagnosi di malattie croniche comel’uso di strumenti invasivi. Questoinnovativo combina un algoritmo che sfrutta l’con video registrati ad alta velocità, analizzando lo stato della pelle del viso e del palmo delle mani.