Gaeta.it - Innovazione agricola: un incontro su Agritech e intelligenza artificiale a Cesena

Facebook WhatsAppTwitter Domani, 19 ottobre, alle ore 10:00, si svolgerà presso la sede di VitroLeaf, a Diegaro di, un’importante conferenza organizzata dalla Camera di commercio della Romagna. Il titolo dell’evento, “e AI – Scienza, non fantascienza”, riflette l’obiettivo di creare un ambiente di discussione e formazione dedicato alle innovazioni tecnologiche come strumenti imprescindibili per la crescita delle aziende agricole. Questosi rivela cruciale in un settore che sta subendo notevoli cambiamenti, rendendo necessaria una riflessione sull’importanza di non rimanere indietro rispetto ai rapidi sviluppi in corso.Trasformazioni nel settore agricoloL’agricoltura si trova oggi a un bivio significativo: da un lato, la necessità di adottare nuove tecnologie per migliorare la produttività e la sostenibilità; dall’altro, il rischio di esclusione per piccole e medie imprese che non riescono a tenere il passo con il progresso.