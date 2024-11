Gaeta.it - Incidente mortale a Milano: giovane di 20 anni perde la vita in schianto tra auto e guard rail

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragicostradale si è verificato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre, lungo Viale Fulvio Testi, all’intersezione con Via Ferri, trae Cinisello Balsamo. Unadonna, di circa 20, ha perso lasul colpo, mentre si trovava come passeggera in un’guidata da undi 26, che è stato soccorso. La dinamica dell’è sotto inchiesta da parte dellerità competenti.La dinamica dell’Le prime notizie sull’sono state diffuse dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza . Secondo le informazioni preliminari, il veicolo ha apparentemente perso il controllo in modonomo, prima di schiantarsi violentemente contro il. Questo impatto ha avuto conseguenze devastanti: l’si è “infilzata” tra le lamiere di protezione, intrappolando lae causando la sua morte istantanea.