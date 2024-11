Incendio a casa di Borja Mayoral | lui era ad una premiazione salvati i due cani

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lo spavento ha lasciato presto il posto al sollievo: poco prima delle 15:00 di oggi, unè divampato nelladell’attaccante del Getafe,, ma non si registrano feriti: il calciatore era fuori, mentre i suoi duesono statidai vigili del fuoco e consegnati ai vicini. L’attaccante, al momento dell’, stava ritirando il trofeo Zarra, riconoscimento che viene consegnato ogni anno al miglior marcatore spagnolo dell’ultimo campionato (nel corso del quale ha segnato complessivamente 15 gol, come Álvaro Morata). Nell’abitazione sono intervenuti anche il servizio di emergenza di Pozuelo de Alarcón, la Polizia Nazionale e quella locale, ma non sono state ancora chiarite le cause dell’accaduto. Tuttavia, fonti consultate da ABC, indicano un guasto elettrico all’origine del rogo.