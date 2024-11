Liberoquotidiano.it - "In cima alla classifica". Sinner domina ovunque: che schiaffone a Scurati | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Jannikprimeggia pure in libreria. Il numero uno al mondo ha esordito anche come scrittore. E si trova indei libri più venduti nel nostro Paese. Un risultato clamoroso, soprattutto pensando che dietro c'è il maitre a penser della sinistra italiana Antonio. L'opera - intitolata Caro Jannik, ti scrivo - è stata scritta da Fabrizio Delprete ed edita dcasa editrice indipendente Burno. Il libro è stato scritto proprio nei mesi in cuiscalava le gerarchie del tennis mondiale. E, soprattutto, nel bel mezzo del caso doping, che continua a guastare il sonno dell'azzurro. Caro Jannik, ti scrivo è un diario pubblico e privato di un anno vissuto intensamente, tra trionfi, vittorie, record, ma anche cadute e paure. Deprete, tra l'altro, riesce a passareperfezione dai toni aulici tipici della prosa al dialetto romanesco.