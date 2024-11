Sport.quotidiano.net - Gli attacchi non brillano al Bianchelli. Forcing Vigor, la Recanatese resiste

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

(4-3-3): Roberto 6, Mancini 6,5 Rotondo 6, Magi Galluzzi 6,5, Diop 6 (8’st Beu 6), Subissati 6 (8’st Di Sabatino 6,5), De Angelis 5,5 (16’st Gonzalez 6,5) Gabbianelli 6, Kone 6, Pesaresi 6, Ferrara 6 (16’st D’Errico 6,5). All. Clementi(3-4-1-2): Del Bello 6, E. Ferrante 6, Bellusci 7 (40’st Bruzzechesse s.v.), Cusumano 5,5, D. Ferrante 6, Raparo 6, Gomez 6 (25’st Guideri 6) Pesaresi 6,5 (32’st Manfredi 6), Valleja 6,5, D’Angelo 6,5, Pepa 6 (41’st Ghergo s.v.). All. Bilò Arbitro: Gallorini di Arezzo Note: ammoniti De Angelis (V), Raparo ( R), Gomez ( R), Bellusci ( R), Pesaresi (V), Ferrante E. (R) Spett. 1300 circa (una quarantina da Recanati). Finisce a reti bianche. Un punto a testa e non molte emozioni al ‘’ tra