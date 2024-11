Lanazione.it - Firenze, rubano le mance e scappano. I titolari: "Usatele in medicinali"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 11 novembre 2024 – "Grazie per aver rubato le.. Tutte in medicine usale". E' il cartello affisso ieri all'interno della pasticceria Dazzi di viale Francesco Redi a seguito di un furto avvenuto poco dopo le 7 del mattino. I malviventi si sono impossessati delledei dipendenti per poi scappare senza lasciare nessuna traccia. Il furto è avvenuto all'apertura del locale. "Hanno agito con agilità e abilità perché inon si sono resi conto di nulla. Siamo preoccupati, San Jacopino è di nuovo nel mirino" dice Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino. Torna l'incubo dei furti alle attività in città. Dopo il tris del weekend in piazza Pier Vettori e viale Belfiore, nel mirino dei malviventi il quartiere di San Jacopino. A essere colpite oltre alla pasticceria Dazzi, la pasticceria Le Delizie di via del Ponte alle Mosse questa mattina e la pizzeria Tortuga sempre in via del Ponte alle Mosse alcuni giorni fa.