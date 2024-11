Ilgiorno.it - Festival dell’adolescenza: "Uno spazio di confronto"

Mettersi nei panni dei ragazzi e guardare le città coi loro occhi. Per coglierne sogni e bisogni nasce il, l’idea è di due Comuni, Vimodrone e Cologno, e a loro si sono uniti altri dieci centri delloGiovani. L’iniziativa verrà lanciata il 15 novembre alle 18 all’auditorium Matteotti di Cologno con con un talk aperto al pubblico. "Vimodrone è un laboratorio di sperimentazione e innovazione sulle politiche giovanili - dice il sindaco Dario Veneroni - dal play district che accoglie più di 3mila ragazzi l’anno, alle sale studio aperte 24 ore su 24, alla reteGiovani Martesana che unisce 12 Comuni e si rivolge a un bacino di oltre 400mila under 25". "Un primo passo verso un dialogo autentico e reciproco tra genitori e figli - aggiunge Stefano Zanelli, primo cittadino di Cologno - un’occasione importante che getta le basi per un appuntamento annuale in cui, a partire da maggio, convergeranno le riflessioni di esperti di ogni campo, chiamati a spiegare l’adolescenza non solo come fenomeno anagrafico, ma anche come vero e proprio territorio di transizione che caratterizza la vita di ogni comunità".