Emergenza violenza a Napoli incontro Manfredi-Piantedosi | in arrivo altri agenti assistenti sociali e risorse

“Arriverà un numero significativo di uomini in più in via permanente oltre a quelli che possono intervenire come attività straordinarie. Non saranno solo operazioni di alto impatto perché noi dobbiamo garantire l’ordinario, una gestione ordinaria della sicurezza, un controllo ordinario del territorio soprattutto di notte e nel fine settimana”. Lo ha affermato il sindaco di, Gaetano, dopo avere avuto una riunione nella sede della Prefettura dicon il ministro dell’Interno, Matteo. “Una riunione positiva in cui abbiamo discusso un piano di intervento pere Città Metropolitana.straordinarie e nuove modalità operative e di controllo integreranno il lavoro sull’aspetto sociale ed educativo”, ha scritto il sindaco su su X. A quanto riferito dal primo cittadino, i rinforzi degli organici delle forze dell’ordine arriveranno “entro la fine dell’anno, ma le attività inizieranno da subito.