Metropolitanmagazine.it - Elisa ritorna con il nuovo singolo “Dillo Al Buio”: una dedica alla sua migliore amica

con ilAl, che anticipa ilprogetto discografico dell’artista di Monfalcone: sui social della cantante è apparso un video teaser, nel quale al termine sono svelati il titolo del brano e la data della release (15 novembre)., ilAlsolo alè unamia, lei è una delle anime più pure che io abbia avuto la fortuna di incontrare.Parla di una delusione d’amore, ma parla soprattutto di persone che hanno il coraggio essere loro stesse e di amare fino in fondo, e di quanto questo agli altri possa fare anche paura purtroppo. E poi c’è dentro la complicità dell’amicizia vera, dello starsi vicino nei momenti difficili, del capirsi senza troppe parole”, ha raccontatosul prossimo, una bd uptempo intrisa di un messaggio di speranza come si legge dal testo svelato in anteprima:“No, non sei l’unica / Che piange sola in macchina / Fiore del deserto / Non dirlo a nessuno / Osolo al/ Che forse questa volta sarà l’ultima.