Linkiesta.it - È Meloni che vuole politicizzare la magistratura (e la polizia)

Di tutti gli equivoci che circondano questo governo, quello più pericoloso riguarda la sua politica in materia di giustizia, che molti continuano a confondere con le campagne di Silvio Berlusconi in nome del garantismo e contro lapoliticizzata. Nulla di più sbagliato. Non perché Berlusconi fosse un fior di liberale o non avesse a cuore anzitutto i suoi personali interessi, ma perché, al fondo, il suo obiettivo era semplicemente essere lasciato in pace. Se siete tra quanti ritenevano e magari ancora ritengono che fosse un uomo ingiustamente perseguitato dalla giustizia, potrete concluderne che faceva bene; se invece pensate che fosse un criminale, potrete concluderne che faceva male; ma in entrambi i casi, mi auguro, riconoscerete che di questo si trattava, e poco altro., al contrario,unapoliticizzata, eccome.