Tvzap.it - “È lui”. Era scomparso da mesi: la drammatica scoperta

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Eugenio Bullo, un uomo di 79 anni, è stato trovato privo di vita oggi, 11 novembre, dopo essereil 19 ottobre. Il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi della sua auto a Sega di Ala, in Trentino.Eugenio aveva lasciato la sua abitazione venerdì 19 ottobre poco dopo le 14:00 senza far più sapere nulla di sé. Solo un’ora dopo, insieme alla sua compagna di 82 anni che vive a Contrada Vendri di Santa Maria in Stelle, si era recato a prelevare circa cento euro presso uno sportello Unicredit. Alle 18:00, è stato avvistato per l’ultima volta al bar Centrale di Quinto. L’anziano era uscito, come aveva dichiarato, per comprare una maniglia per una porta, ma non è mai tornato a casa.“Sabato mattina, non appena sono stato informato della sua scomparsa”, racconta il figlio Nicola, “ho contattato i carabinieri”.