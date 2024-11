Anteprima24.it - Donna si lancia dalla finestra e muore: lascia due figli di 3 e 5 anni

Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia ma nel primo pomeriggio di oggi ad Atripalda, dove unadi 39, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Moscati, avrebbe deciso di togliersi la vita.I fatti si sarebbero verificati intorno alle 14:30, quando la – residente a Mercogliano – madre di duedi 3 e 5, si sarebbe recata presso l'abitazione dei genitori per recuperare i bambini.Durante la visita, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, si sarebbe allontanata,ndosi da unache affaccia sul retro del palazzo di Via Nicola Salvi. Sul luogo le forze dell'ordine per le indagini del caso