Disturbi alimentari, così una fiaba aiuta a comprenderli. “Un libro per ragazzi, bambini e genitori”

Firenze, 11 novembre 2024 – “Un paese chiamato Verduropoli”, quando la fantasia ci riporta coi piedi per terra. Due dimensioni che diventano altamente compatibili, quella dell’immaginario e quella reale, neldella dottoressa Stefania Mancini, dietista, da anni impegnata nella cura deiin età adolescenziale, e autrice di questo racconto corredato dalle illustrazioni di Verdiana Pagnano, laureata in Animation alla University for the Creative Arts nel Regno Unito. Scrivere per sensibilizzare e fare prevenzione su un tema, quello dell’alimentazione, che sempre più necessita di attenzione. “Purtroppo obesità infantile eoggi sono in aumento. E soprattutto il dato preoccupante è la precocità dell’esordio di questi problemi: ormai addirittura la fascia prepuberale è interessata.