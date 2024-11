Quotidiano.net - Coccinelle oltre i 100 milioni di fatturato nel 2024

nei primi nove mesi ha visto un incremento delpari al +13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un ebitda significativamente positivo e per l'intero anno prevede di superare i 100di. Per l'azienda di borse e pelletteria, in mano al fondo coreano E-Land, il mercato europeo si è distinto per una crescita del +15%, consolidando la posizione dicome marchio leader nella regione. L'Italia ha mantenuto il suo ruolo centrale, contribuendo con il 44% delle vendite complessive. Il mercato asiatico ha invece contribuito per il 10% alle vendite totali del brand, mantenendosi stabile rispetto all'anno precedente. La rete di vendita globale di, presente in 45 nazioni, include 120 negozi monomarca e circa 1.300 punti vendita nei principali department store e negozi multimarca di prestigio,a una presenza rilevante nel settore del travel retail.