Cinema, dal 21 novembre settima edizione TFI Torino Film Industry

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 11 nov. (askanews) – Market, meeting e officina per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi talenti e nuove tendenze dele dell’audiovisivo: presentato il TFI, che si svolgerà nuovamente in contemporanea con ilFestival del Museo Nazionale del, dal 21 al 27, presso il Circolo dei lettori – riconfermandosi come anima work and business dello storico appuntamentotografico cittadino. Creato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistematorinese, TFIgiunge alla suacon una solida struttura capace di fornire ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti sempre più trasversale e integrato capace di coinvolgere l’intera filiera dell’audiovisivo.