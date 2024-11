Liberoquotidiano.it - "Camicie nere" e "zecche rosse". Bologna, così Salvini zittisce il sindaco Pd | Video

"Quello che abbiamo visto ieri ae Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso, che non si deve più ripetere. Chiudere i centri sociali occupati abusivamente dai comunisti, che sono ritrovi di criminali".il vicepremier e leader della Lega,, in unpubblicato sui suoi canali social. Nel mio Paese, aggiunge, nell'Italia libera e democratica del 2024, queste scene non si possono più vedere". E arriva la replica deldi, Matteo Lepore: " Mi chiedo come sia possibile ancora una volta chenon venga rispettata, so che domani ci saranno la presidente Meloni, vari rappresentanti del governo, io a loro voglio dire che ci hanno mandato 300, noi invece - sottolinea - vorremmo ancora chiedere i fondi per l'alluvione".