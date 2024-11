Inter-news.it - Calhanoglu: «Dispiace per il rigore! Classifica cambia poco per l’Inter»

Hakandopo Inter-Napoli terminato sul risultato di 1-1, in conferenza stampa a San Siro ha parlato della sua prestazione e delle difficoltà del, ma anche dell’obiettivo ancora chiaro di difendere il titolo.CONFERENZA STAMPADOPO INTER-NAPOLIDoveva succedere prima o poi. Quanto ti pesa questa sera?Potevo essere MVP però sbagliando ilnon è successo. Doveva succedere prima o poi, come hai detto tu. Miche è successo oggi perché era importante vincere, non ci siamo riusciti. Oggi abbiamo dominato primo e secondo tempo, ci abbiamo provato ma non siamo riusciti. Siamo stati sfortunati.Avete affrontato tanti scontri diretti, questo Napoli è la squadra che vi ha creato più difficoltà?Le statistiche dicono tutto. Eravamo sempre lì, abbiamo provato.