Calciomercato Milan gli occhi sono tutti su Morten Frendrup

Ilsi muoverà a gennaio per acquistare un vice Fofana. La decisione è stata presa e adesso si cerca il miglior candidato. Glisu. Si era parlato del centrocampista già quest’estate ma poi i rossoneri non hanno affondato il colpo con il Genoa. Su di lui cianche gli interessi di Brighton e Brentford.Da capire quale sarà la valutazione che ne farà il Genoa, in estate non si sarebbe mosso per meno di 18-20 milioni, con le cessioni di Retegui e Gudmundsson che ne avevano bloccato definitivamente l’addio. Ora con i nuovi problemi che 777 Partners sta affrontando – non ultima la messa in vendita del gruppo che detiene i rossoblù ma non solo – non è detto che non ci sia l’intenzione di cedere per cercare di avere un attivo nel 2025, visto che il bilancio del Genoa segue l’anno solare e non quello calcistico.