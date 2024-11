Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: le convocate di tutte le nazionali per le Finals di Malaga

Si avvicina il momento dell’inizio dellediCup. Il loro luogo di svolgimento sarà, in un curioso gioco d’incroci con la Coppa Davis provocato da decisioni insensate (per non definirle ulteriormente) da parte dell’ITF. In terra spagnola, dunque, si andrà con un nuovo format interamente a eliminazione diretta in luogo dei gironi.L’Italia si presenta con l’obiettivo, particolarmente difficile però, di difendere la finale conquistata nel 2023, anno in cui perse con il Canada. Non sembrano esserci le condizioni perché le nordamericane si ripetano, mentre in basso nel tabellone la battaglia pare soprattutto quella per il posto in un’eventuale semifinale contro le azzurre, contesa tra Spagna, Polonia e Cechia, ognuna coi propri punti di forza.Da rimarcare il fatto che, in questo, c’è una presenza più elevata di giocatrici di primo piano rispetto a un 2023 che ha sofferto tantissimo varie circostanze, soprattutto legate alla sede di gioco sita a Siviglia.