Atletica | Furlani nominato per il premio di Rising Star 2024

Mattiasi è aggiudicato la nomination come Men’s(atleta emergente a livello globale), nei premi mondiali dell’leggera assegnati ogni anno dalla World Athletics. Il vincitore sarà ufficializzato il 1° dicembre, ma la presenza dell’azzurro delle Fiamme Oro è già un prezioso riconoscimento per la sua superlativa stagione, in cui è andato a podio in tutte e tre le grandi manifestazioni: argento ai Mondiali indoor di Glasgow, argento agli Europei di Roma, terzo posto nella prima Olimpiade in carriera a Parigi.Il saltatore allenato a Rieti da mamma-coach Khaty Seck è tra i candidati ai World Athletics Awardsinsieme ad altri due giovani fuoriclasse, il triplista giamaicano Jaydon Hibbert, quarto alle Olimpiadi, e il mezzofondista olandese Niels Laros (sesto a Parigi nei 1500), quest’anno già premiato come Men’sdalla European Athletics, stesso titolo che lo scorso anno è andato proprio a