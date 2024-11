Lapresse.it - Alluvione Valencia, Sanchez: “Stanziati oltre 3 miliardi e mezzo di euro per l’emergenza”

“Nel consiglio dei Ministri di oggi abbiamo approvato il decreto legge con 110 misure aggiuntive e con un investimento complessivo pari a 3.756diper rispondere alprovocata dalla perturbazione Dana”, lo ha detto il premier spagnolo Pedroin una conferenza stampa annunciando che sono statiulteriori aiuti per far fronte alche ha colpitodopo l’causata dal passaggio della Dana. Il nuovo pacchetto si aggiunge a quello da 10,6approvato in Consiglio dei ministri la scorsa settimana. Il leader ha specificato che il 50% degli aiuti richiesti sarà anticipato alle persone colpite, “in modo che non debbano attendere l’elaborazione della loro pratica”.ha informato poi che sono state abilitate 150 case di proprietà del governo, che si trovano all’interno o in prossimità delle aree danneggiate, per essere messe gratuitamente e immediatamente a disposizione delle persone colpite.