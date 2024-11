Lapresse.it - Al via a Baku la Cop29, si gioca la partita dei finanziamenti climatici

Una complessainternazionale di poker sul cambiamento climatico della durata di due settimane è in corso. La posta in gioco? Il destino di un mondo che continua a scaldarsi. Ridurre e affrontare gli effetti del cambiamento climatico – dall’aumento delle temperature ad alluvioni, siccità e tempeste – costerà migliaia di miliardi di dollari e le nazioni povere semplicemente non hanno queste risorse, secondo numerosi rapporti e esperti. E così, all’inizio della, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ain Azerbaigian, la questione principale è chi deve contribuire economicamente per aiutare le nazioni povere e soprattutto quanto contribuire. Le cifre sono enormi. Il punto di partenza nei negoziati è rappresentato dai 100 miliardi di dollari all’anno che le nazioni povere – basandosi su una categorizzazione stabilita negli anni ’90 – ora ricevono come parte di un accordo del 2009 che è stato a malapena rispettato.