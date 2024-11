Formiche.net - A che punto siamo con la formazione digitale? Parla Ciacio (Digit’Ed)

Lo si è detto più volte, nella speranza che faccia effetto: senzaaccurata e approfondita non ci può essere una rivoluzione. Da presidente di turno del G7, il governo italiano ha posto l’accento sulla necessità di colmare le lacune attraverso la collaborazione tra Paesi, ma questa deve essere una priorità anche delle imprese. Are della situazione attuale con Formiche.net è Antonio, Head of Technology di, che parte da una domanda fondamentale: “certi che latecnologica possa essere affrontata efficacemente con metodi e strumenti tradizionali?”.A chesono le imprese con latecnologica?In un mondo ormai caratterizzato da trasformazioni tecnologiche costanti e repentine, il lifelong learning (lacontinua) è ormai una priorità per garantire l’occupabilità dei lavoratori e la competitività delle imprese.