A che punto è l'unità dei cristiani, convegno a Napoli a 60 anni dal decreto del Concilio Vaticano II

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Per l’intera giornata di mercoledì 13 novembre (dalle ore 9.30 alle 18) la Sezione “San Tommaso d’Aquino” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ha organizzato ilUnità in cammino. Per il 60°versario delUnitatis redintegratio. Dopo i saluti istituzionali avranno inizio i lavori che prevedono, tra l’altro, la presenza di mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare di, e di mons. Donato Oliverio, Vescovo dell’Eparchia di Lungro. Prestigiosi i nomi dei relatori, tra cui i professori Riccardo Burigana (Direttore del Centro studi per l’ecumenismo in Italia) ed Edoardo Scognamiglio (Direttore del Centro studi per il dialogo interreligioso e le culture di Maddaloni), e mons. Andrea Palmieri (del Dicasteroche si occupa deldei).