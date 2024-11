Iltempo.it - "Tornano i Cesaroni", Amendola fa esplodere i social

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

, una delle fiction più amate e popolari della tv italiana, stanno per tornare. Lo ha annunciato uno dei protagonisti della serie tv cult, Claudio, nel corso della puntata di domenica 10 novembre di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. "Il 24 febbraio 2025 ci sarà il primo ciak si una serie molto amata.", ha detto l'attore che incalzato dalla conduttrice ha ammesso che tornerà a vestire i panni di Giulio. Nel corso dell'intervista,ha parlato della figura della madre, che ha ispirato il suo ultimo libro, e la sua separazione con il padre, l'attore e doppiatore Ferruccio. Poi ancora il rapporto con Francesca Neri e il suo ruolo di padre. Ma anche il superamento, in passato, di dipendenze: "L'avvento di Rocco, la terza paternità mi ha aiutato, ma anche l'incontro con Francesca, è stato fondamentale per riappropriarmi della mia vita e ricominciare a volermi bene.