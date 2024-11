Quotidiano.net - Se l’inflazione batte i divi che si schierano

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

E se da adesso in poi ognuno facesse il proprio mestiere? I cantanti cantassero, gli attori recitassero, i registi dirigessero, i leader governassero, ad esempio. Fermo restando che ognuno possa e debba esprimere le proprie opinioni, quelle politiche in particolare. Ci mancherebbe. Diciamo questo perché tra le mille riflessioni che nascono dall’elezione di Trump ce n’è anche una (marginale) che riguarda lo star sistem e i media. Come accade a memoria d’uomo a ogni corsa per la Casa Bianca, anche in questa occasione abbiamo avuto infatti il consueto, massiccio, ostentato schieramento dia favore della candidata democratica. Dichiarazioni, abbracci pubblici, riflettori, fiumi di dollari per la campagna elettorale. Soprattutto milioni di follower, di sostenitori, dietro a ognuno di loro, dunque uno tsunami di potenziali elettori.