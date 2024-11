Thesocialpost.it - Schianto frontale, tragedia infinita: una scena tremenda

CAMPOBASSO – Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un drammatico scontroavvenuto nella serata di oggi, sabato 9 novembre, sulla Statale 647 Bifernina, all’altezza del viadotto Ingotte, poco fuori dal capoluogo molisano. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30, coinvolgendo l’auto in cui la giovane viaggiava e un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta.Alla guida della Peugeot si trovava il fidanzato della ragazza, anch’egli giovanissimo e originario di Trivento. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato così violento da non lasciare scampo alla 17enne, che è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il fidanzato, invece, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove versa in condizioni estremamente critiche.