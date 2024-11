Ilgiorno.it - Sanità sotto la lente, Guizzetti: “Sempre più difficile trovare dei professionisti”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Legnano (Milano) – Migliora il quadro della medicina territoriale nel Legnanese. Due gli elementi salienti: a Legnano hanno preso servizio cinque nuovi medici di medicina generale (Valentina Carsenzuola, Valentina Rogora, Richar Carrassi, Oscar Roncaglia e Luigi Vittonati). A questa buona notizia (ricordiamo che l’ambito Legnano - Rescaldina era fortemente in crisi) aggiungiamo anche la chiusura dell’Ambulatorio medico temporaneo di Parabiago (in via XI Febbraio 31), sospeso dal 15 ottobre. Facciamo il punto con il Direttore sociosanitario dell’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese, Giovanni(nella foto). In novembre quanti Ambulatori sul territorio rimarranno attivi e fino a quando? «Attualmente sono attivi 2 ambulatori medici temporanei: uno sull’ambito di Buscate, che rimarrà aperto almeno fino a dicembre.