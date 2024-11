Lanazione.it - Salvini in Umbria: “Buone sensazioni per le regionali, la gente non vuole tornare indietro di 50 anni”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Perugia, 10 novembre 2024 – “Hodi buon auspicio perché c’è tanta volontà di proseguire il cambiamento di questi cinque”. Lo ha detto Matteooggi inin vista delle elezioniper incontrare i cittadini in diverse città della regione. A Bettone, per la seconda tappa del suo tour, il vicepremier e leader della Lega, salutando anche "l'attuale e futura governatrice Donatella Tesei" come l'ha definita al suo arrivo, ha ricordato che i dati economici in"sono tutti migliorati" e quindi la regione "è tornata a correre ed è per questo che lanondi 50". Elezioniin, cosa dicono gli ultimi sondaggi "Noi - ha proseguito- abbiamo una idea di sanità, per continuare la battaglia per ridurre le liste di attesa, e di infrastrutture, con la ferrovia centrale umbra, il nodo di Perugia, l'alta velocità, la Grosseto-Fano, la Guinza".