Calciomercato.it - Roma-Bologna, la Sud furiosa: “Tutti complici. Indegni di questi colori”. Solo in cinque si salvano

Continua la dura contestazione dei tifosi all’Olimpico che non risparmia i giocatori né la società,fischiati. Fuori dallo stadio striscione ironico sui Friedkinsi affrontano per tornare a fare punti importanti e risalire la classifica in un momento pessimo soprattutto per i giallorossi, in piena contestazione a in attesa di avere risposte dai Friedkin, che invece ancora latitano. Una serie di prestazioni che hanno fatto infuriare pure Juric, nell’ultima conferenza stampa durissimo con i propri giocatori. Il tecnico croato ha praticamente il destino segnato e ha bacchettato più di qualcuno, visto anche il clima tutt’altro che sereno nello spogliatoio.Striscione all’Olimpico in(LaPresse) – calciomercato.itOggi sono out sia Pellegrini che Dybala, entrambi per infortunio.