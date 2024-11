Puglia | calano dell’82 per cento gli occupati in agricoltura Coldiretti

Noinotizie.it - Puglia: calano dell’8,2 per cento gli occupati in agricoltura Coldiretti

Leggi l'articolo completo su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagliinin, con una diminuzione dell’8,2% nel primo semestre del 2024, mentre con l’apertura delle lavorazioni e delle semine nei campi ma anche delle grandi raccolte come quella olivicola, sono 10mila i lavoratori che mancano nelle campagne in, ma anche nelle attività di trasformazione e quelle più specialistiche, con il rischio di minare la sovranità alimentare in un momento di forti tensioni internazionali. E’ l’allarme lanciato da, sulla base dei dati del rapporto sull’economia regionale delladi Bankitalia, che registra, a fronte di un incremento dell’occupazione in, a cui hanno contribuito, come nel 2023, tutti i principali settori economici, un decremento degliproprio nel settore agricolo.